Zweieinhalb Wochen nach einem schweren Unfall ist der 60-jährige Christoph Stoll aus St. Lorenzen im Bozner Krankenhaus gestorben. Der weitum bekannte Agronom ist vor dem Stadttheater in Bruneck von einem Auto angefahren worden <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/bruneck-christoph-stoll-stirbt-nach-tragischem-unfall" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet).<\/a><BR \/><BR \/> Der 60-Jährige wurde schwerstens verletzt und noch am selben Abend in die Intensivstation des Bozner Krankenhauses überstellt. Dort verlor er am Donnerstag den Kampf um sein Leben. <h3>\r\nChristoph Stoll hinterlässt seine Frau und drei Kinder<\/h3>Christoph Stoll war Forstwirt und Agronom und seit 1996 freiberuflich tätig. Seit 20 Jahren hatte er sein technisches Büro im Gedi-Center in Bruneck. Stoll wohnte mit seiner Frau und den drei Kindern – im Alter zwischen 22 und 27 Jahren – in St. Martin\/St. Lorenzen.