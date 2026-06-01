<BR \/>„Mit dem Tod von Dr. Crespi“, so Bürgermeisterin Katharina Zeller, „verliert Meran eine Persönlichkeit von großem Wert. Er war in der Stadt wegen seiner menschlichen und beruflichen Qualitäten sehr geschätzt und hatte es verstanden, fachliche Kompetenz, bürgerschaftliches Engagement und die Liebe zu den Bergen zu vereinen. Im Namen der gesamten Stadtverwaltung spreche ich seiner Frau, seinen Kindern und allen Angehörigen meine aufrichtige Anteilnahme und mein tiefstes Beileid aus.“<BR \/><BR \/>Die Stadt Meran teilt die Trauer der Angehörigen, der Freunde und aller Menschen, die ihn kennenlernen und sein Engagement und seinen Einsatz im Dienste der Gemeinschaft schätzen durften.