Große Trauer um Damian Leimegger (22)

Damian Leimegger erlag im Krankenhaus Brixen seinen schweren Verletzungen.

Foto: © FFW Niedervintl

Der tragische Verkehrsunfall passierte am Sonntagnachmittag bei der Umfahrungsstraße in Vintl: 2 Pkw prallten auf der Höhe der Lodenwelt frontal zusammen (Mehr zu diesem tragischen Unfall lesen Sie hier). Alle 6 Insassen beider Autos wurden verletzt, Damian Leimegger aber schwer. Er wurde vor Ort erstversorgt und mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Krankenhaus nach Brixen gebracht.Dort kämpften die Ärzte um sein Leben. Leider aber vergebens: Damian Leimegger erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen.Besonders engagiert war Leimegger in der Schützenkompanie seines Heimatdorfes, der er seit Jahren angehörte. „Er war einfach ein feiner Mensch“, sagt der Hauptmann der Onacher Schützenkompanie, Bernhard Liensberger.Um Leimegger trauern seine Mutter und Geschwister sowie seine Großmutter, Verwandte und Freunde.