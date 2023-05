Große Trauer und Bestürzung nach tragischem Tod von Daniel Fischer (20)

Daniel Fischer war seit Freitagabend abgängig. Der junge Forstarbeiter war mit einem Arbeitskollegen auf dem Heimweg, wollte aber noch bei einem in der Nähe liegenden Hof vorbeischauen und stieg aus dem Auto aus.Nach erfolgloser Suche der Eltern wurden dann am Samstagabend gegen 22 Uhr die Bergrettungsdienste von Meran, die Bergrettung der Finanzpolizei, die Hundestaffel des Bezirks und die Freiwillige Feuerwehr von Partschins zur Unterstützung hinzugezogen.Am Sonntag, um kurz vor 8 Uhr dann die traurige Gewissheit: Der 20-jährige Partschinser wurde in der Nähe des Töllgrabens tot aufgefunden (STOL hat berichtet) Der junge Mann dürfte ersten Erhebungen zufolge in unwegsamen Gelände ausgerutscht und gestürzt sein. Dabei zog er sich tödliche Verletzungen zu.Der Leichnam musste mit einer Seilwinde geborgen werden und wurde danach ins Tal gebracht.Daniel Fischer, der mit seinen Eltern auf einem Bergbauernhof in Tabland, einem Weiler oberhalb von Partschins lebte, war bekannt und beliebt. Der junge Mann arbeitete bei der Forstbehörde und war hierbei unter anderem für die Instandhaltung der Wege verantwortlich.