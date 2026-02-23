Sein Zustand hatte sich am Samstag rapide verschlechtert. Vom Erzbischof von Neapel, Mimmo Battaglia, hatte das Kind noch die letzte Ölung erhalten, bevor der Bub vor den Augen seiner Mutter Patrizia Mercolino verstarb. Die 44-Jährige aus Nola, einem Vorort von Neapel, die zwei weitere Kinder hat, berichtete: „Ich bin bis zum Schluss geblieben, bis die Maschine abgeschaltet werden musste – und dann war alles vorbei.“ <BR \/><BR \/>Auf die Frage, wer Schuld am Tod ihres Sohnes sei, antwortete sie: „Ich werde niemandem die Schuld geben, solange ich nicht die Wahrheit kenne. Aber jemand muss dafür bezahlen.“ Sie forderte volle Aufklärung über die Umstände, wie ein bereitstehendes Spenderherz beschädigt und dann trotzdem transplantiert wurde.<h3>Stiftung soll gegründet werden <\/h3>Die Mutter kündigte an, eine Stiftung im Namen ihres Sohnes gründen zu wollen. Die Stadtverwaltung von Neapel prüft Möglichkeiten, ihren Plan zu unterstützen.<BR \/><BR \/>Ziel der Stiftung solle die Unterstützung von Kindern mit schweren Erkrankungen sowie von mutmaßlichen Opfern ärztlicher Fehlbehandlungen sein. <BR \/><BR \/>Der Fall Domenico sorgt seit Wochen für Schlagzeilen, auch über Italien hinaus. Der Bub war 2023 bereits mit einem Herzfehler zur Welt gekommen. Kurz vor Weihnachten wurde für ihn endlich ein Spenderherz gefunden, das von einem Spender aus Südtirol stammte. Beim Transport des Herzens von Bozen nach Neapel wurde das Ersatzorgan schwer beschädigt. Die Ärzte setzten es trotzdem ein. Seither wurde Domenico von einer Maschine am Leben gehalten.<BR \/><BR \/>Der Anwalt der Familie des toten Kindes kritisierte, dass in den vom Krankenhaus Monaldi übermittelten medizinischen Unterlagen ein Dokument fehle, das Aufschluss über den zeitlichen Ablauf der misslungenen Herztransplantation gebe. Er wolle die Staatsanwaltschaft darüber informieren und die Sicherstellung der Unterlagen anregen. Die Staatsanwaltschaft Neapel und die Spezialeinheit der Carabinieri für das Gesundheitswesen (NAS) setzen die Sicherstellung medizinischer Unterlagen fort. Gegen sechs Ärzte des Krankenhauses wird wegen fahrlässiger Tötung ermittelt, ihre Mobiltelefone wurden beschlagnahmt. <h3>Große Anteilnahme in ganz Italien<\/h3>Tausende Menschen strömten gestern zum Krankenhaus Monaldi, in dem der junge Bub gestorben ist, und legten ihm zu Ehren Blumen und Plüschtiere vor dem Eingang des Spitals nieder. Jetzt muss die Leiche des Kindes obduziert werden. Die Informationen, die daraus resultieren, sollen im Rahmen der Untersuchung um die fehlgelaufene Transplantation dienen. <BR \/><BR \/>Ein Termin für die Beisetzung des kleinen Domenico steht noch nicht fest. Die Trauerfeier soll nach Angaben aus Kreisen der Erzdiözese Nola im Dom stattfinden. <BR \/><BR \/>Ministerpräsidentin Giorgia Meloni drückte der Familie des Kindes ihr Beileid aus. Auf den italienischen Fußballfeldern wurde eine Schweigeminute in Andenken an das verstorbene Kind gehalten.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/spenderherz-fuer-2-jaehrigen-aus-bozen-obduktion-soll-nun-klarheit-bringen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Mehr zu den Ermittlungen lesen Sie hier. <\/a>