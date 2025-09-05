Wie berichtet, war Francesco Devito am späten Mittwochabend auf seiner Vespa auf dem Heimweg nach Bruneck. In einer Kurve vor St. Georgen kam es zum Frontalzusammenstoß mit einem taleinwärts fahrenden Skoda, an dessen Steuer ein 31-Jähriger aus der Gemeinde Sand in Taufers saß. Die genaue Unfallursache wird von den Carabinieri ermittelt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/st-georgen-zusammenprall-zwischen-vespa-und-pkw-fordert-todesopfer" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><h3>\r\nFrancesco Devito lebte seit über 20 Jahren in Bruneck<\/h3>Binnen weniger Minuten waren die Rettungskräfte des Weißen Kreuzes Bruneck mit Notarzt vor Ort. Trotz aller Bemühungen konnten sie das Leben von Francesco Devito nicht mehr retten – er war seinen schweren Verletzungen an Ort und Stelle erlegen. Der Pkw-Lenker blieb nahezu unverletzt, erlitt aber einen Schock. <BR \/><BR \/>Der aus Apulien stammende Francesco Devito lebte seit über 20 Jahren in Bruneck. Dort war er als Arbeiter in einer Firma tätig und hatte sich mit seiner aus Bruneck stammenden Partnerin und ihrem 18-jährigen Sohn ein neues Zuhause aufgebaut.