„Die Nachricht vom Ableben von unserem geschätzten Altbürgermeister Franz Alber erfüllt Meran mit tiefer Trauer.“ Das sagt die Bürgermeisterin von Meran, Katharina Zeller. „Er war ein Mensch, der mit Mut, Herz und einer klaren Haltung Verantwortung übernommen und unsere Stadt in wichtigen Phasen weitergebracht hat“, so Zeller.<BR \/><BR \/>„ Viele erinnern sich heute mit großer Wertschätzung und Dankbarkeit an sein Wirken. Der Familie und allen, die ihm nahe standen, gilt mein aufrichtiges Beileid.“<h3>\r\nMehr als drei Jahrzehnte in Gemeinde- und Landespolitik tätig<\/h3>Mehr als drei Jahrzehnte war Franz alber in der Gemeinde- und Landespolitik tätig war: im besonderen als Bürgermeister der Stadtgemeinde Meran sowie als Landesrat für Gebietskörperschaften und öffentliche Arbeiten, aber auch als Vizepräsident (1995 bis 2000) und Präsident des Gemeindenverbandes (2000 bis 2005). <BR \/><BR \/>In seiner Amtszeit wurde der Rat der Gemeinden eingesetzt und die Reform der Gemeindeordnung verabschiedet. Ein großes Anliegen war für Alber auch die Pflege der freundschaftlichen Beziehungen zu den Gemeindebünden im Inland und zu jenen in Österreich, Bayern und Baden-Württemberg.<BR \/><BR \/>Für seine Verdienste für die Südtiroler Gemeinden war Alber vor Jahren das große Ehrenzeichen des Südtiroler Gemeindenverbandes überreicht worden.