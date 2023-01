Große Trauer um Giovanni Andriano – Staatspräsident spricht Beileid aus

Wie berichtet, ist es am Dienstag in Gröden zu einem tragischen Unglück gekommen: Der im alpinen Ausbildungszentrum von Langental in Wolkenstein als Lehrer tätige Carabiniere war bei einer Übung im Chedultal von einer Lawine mitgerissen worden.

Gröden seit 17 Jahren als Wahlheimat

Andriano hinterlässt Frau und 5-jährigen Sohn

Trauerfeier in St. Ulrich am Dienstag

Giovanni Andriano blieb fast eine Stunde lang unter zweieinhalb Metern Schnee begraben, ehe die Einsatzkräfte ihn bergen konnten.Der Oberstabsfeldwebel war gemeinsam mit 2 Kollegen aus dem Ausbildungszentrum ins nahegelegene Chedultal oberhalb des Langentals gefahren, um dort eine Skitour als Training im Rahmen der alpinen Ausbildung zu unternehmen.Nach fast einer Stunde konnte der Oberstabsfeldwebel aus den Schneemassen befreit, wiederbelebt und mit dem Notarzthubschrauber von Aiut Alpin Dolomites ins Bozner Krankenhaus geflogen werden. Dort wurde er auf die Intensivstation verlegt, wo er am Freitag seinen Verletzungen erlag.Der 49-jährige war in Turin geboren und aufgewachsen, 2005 hatte er Gröden zu seiner Wahlheimat gemacht, wo er weitum bekannt und als Ausbilder der Carabinieri sowie als Bergführer geschätzt war.Zuvor hatte er an Friedensmissionen im Ausland teilgenommen, unter anderem in Bosnien und Herzegowina, Kosovo, Irak, Libanon, Zypern und in der westjordanischen Stadt Hebron. Im Februar diese Jahres hätte er seinen 50. Geburtstag gefeiert. Er hinterlässt seine Frau Angela und ihren gemeinsamen 5-jährigen Sohn.In einer Mitteilung an die Öffentlichkeit drückte das Südtiroler Landeskommando der Familie die Anteilnahme aller Kollegen aus. Auch Staatspräsident Sergio Mattarella und Verteidigungsminister Guido Crosetto haben der Familie ihr Beileid ausgesprochen.Am Dienstag um 14.30 Uhr findet in St. Ulrich in Gröden die Trauerfeier für Giovanni Andriano statt.Auf trauer.bz können Sie Ihre Anteilnahme ausdrücken und eine digitale Kerze für den Verstorbenen anzünden.