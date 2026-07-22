<Vorspann><b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suchaktion-am-schoenegg-endet-tragisch-wanderer-tot-geborgen" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie STOL berichtet<\/a><\/b> hat, dürfte der 80-Jährige unterhalb des auf 1.775 Metern gelegenen Schöneggs in steilem Gelände zwischen 50 und 100 Meter in die Tiefe gestürzt sein. Er dürfte auf der Stelle tot gewesen sein.<\/Vorspann><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1338636_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Nachdem Günter Plunger von einer Wanderung nicht nach Hause zurückgekehrt war, setzte eine seiner Töchter gegen 21 Uhr den Notruf ab. Daraufhin wurde umgehend eine Suchaktion im Gebiet zwischen Grissian und Schönegg eingeleitet. Zahlreiche freiwillige Bergretter und Feuerwehrleute rückten aus.<BR \/><BR \/>Dank der Handyortung konnte der Suchbereich des 80-Jährigen eingegrenzt werden. Gegen 22.50 Uhr konnte Günter Plunger jedoch nur noch tot gefunden werden. <BR \/><BR \/>Günter Plunger war der Seniorchef des Traditionsbetriebs Plunger am Gries in Oberlana. Er hinterlässt seine Frau Karin sowie seine Töchter Sandra und Marion mit ihren Familien.