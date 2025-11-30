Der 60-Jährige hatte sich am 18. November bei einem Arbeitsunfall schwerste Verletzungen zugezogen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/schwerer-arbeitsunfall-in-margreid" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet)<\/a>. Am Mittwoch dieser Woche ist er im Bozner Krankenhaus gestorben.<BR \/><BR \/>Am gestrigen Samstag fand in der Pfarrkirche von Margreid der Abschiedsgottesdienst statt. Anschließend wurde Hans Christian Amort zu Grabe getragen.<h3>\r\nBekannt und beliebt<\/h3>Amort war in seinem Heimatdorf sehr bekannt, beliebt und engagiert. Besonders die Feuerwehr war ihm ein großes Anliegen. So war er 42 Jahre lang aktives Mitglied der Feuerwehr Margreid, davon 30 Jahre als Gruppenkommandant.<BR \/><BR \/>Er war aber auch im Bauernbund aktiv und im Dorfleben immer mit einer helfenden Hand zur Stelle wenn Not am Mann.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/trauer.bz\/traueranzeige\/hans-christian-amort-27-11-2025" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf trauer.bz können Sie eine digitale Kerze für Hans Christian Amort anzünden. <\/a>