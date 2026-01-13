Wie berichtet, war der Seniorchef des traditionsreichen „Hotel Heini“ in Sand in Taufers am Sonntag vom Dach des zweigeschossigen Hauses im Oberdorf in die Tiefe gestürzt und erlag noch an Ort und Stelle seinen schweren Verletzungen <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/sand-in-taufers-75-jaehriger-stuerzt-vom-dach-in-den-tod" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><BR \/><BR \/>Auf dem Dach des Hauses befindet sich eine Photovoltaikanlage. Im Dorf wurde daher vermutet, dass der Hotelier möglicherweise damit beschäftigt war, diese von dem in den vergangenen Tagen gefallenen Schnee zu befreien. Die Carabinieri von Bruneck haben die Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen.<BR \/><BR \/>In Sand in Taufers löste die Nachricht vom tragischen Tod des weithin bekannten Hoteliers große Bestürzung aus. <BR \/><BR \/>Das „Hotel Heini“ gibt es schon seit 1979 – immer im Besitz der Familie Röck. Heinrich Röck führte es gemeinsam mit seiner Frau Irma und den Kindern.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/trauer.bz\/traueranzeige\/heinrich-roeck-12-01-2026" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Auf trauer.bz können Sie eine digitale Kerze für Heinrich Röck anzünden.<\/a>