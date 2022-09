Große Trauer um Kurt Warger

m Bild der Pkw, in dem Kurt Warger sein Leben verlor. - Foto: © lie

Der Tod von Kurt Warger hat im Vinschgau große Bestürzung ausgelöst. Er war Gemeindesekretär in Prad und Mitglied des Glurnser Gemeinderates. Zugleich war er Viehbauer und in kirchlichen Organisationen engagiert. Er war auch in mehreren landwirtschaftlichen Organisationen aktiv.Alle Bemühungen der Rettungskräfte waren erfolglos. Kurt Warger starb noch an der Unfallstelle.