Luis Thaler widmete sich nach seiner Pensionierung im Jahr 1986 mit großer Leidenschaft vielen sozialen und freiwilligen Projekten und Aufgaben.<BR \/><BR \/>Besonders prägend war sein jahrzehntelanges Wirken als Mitglied des Verwaltungsrates des ÖBPB „Zum Heiligen Geist“ – Brixen; davon von 1986 bis 2008 (22 Jahre) als Präsident. <h3>\r\n„Wir werden ihn als Menschenfreund mit großem Herzen in ehrender Erinnerung behalten“<\/h3>Er war ein sehr aufgeschlossener und weitsichtiger Verwalter und auf seine Zeit als Verbandspräsident gehen wichtige Errungenschaften wie z.B. der Mutterschaftsfond oder Neuentwicklungen in der stationären Altenpflege (Kurzzeit- und Übergangspflege) zurück.<BR \/><BR \/>Seine Einfachheit und Umgänglichkeit waren immer wieder Türöffner für so manche politische Entscheidung.<BR \/><BR \/>Der VdS dankt Luis Thaler in einer Aussendung für seinen Weitblick, sein Organisationstalent und seinen unermüdlichen Einsatz beim Aufbau des Verbandes. „Wir werden ihn als Menschenfreund mit großem Herzen in ehrender Erinnerung behalten“, sagte Martina Ladurner.