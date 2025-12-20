Wie STOL berichtet hat, hatte Zischgs Ehemann in den frühen Morgenstunden am gestrigen Freitag Alarm geschlagen, nachdem er im Gasthaus den leblosen Körper der 71-Jährigen aufgefunden hatte <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/mendel-hotelbesitzerin-lydia-zischg-stirbt-an-kohlenmonoxid-vergiftung" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(hier lesen Sie mehr dazu). <\/a><\/b><h3>\r\nInhaberin des Gasthauses „Roen“<\/h3>Ersten Angaben zufolge dürfte Zischg wohl an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung gestorben sein, möglicherweise hervorgerufen durch einen Defekt an einem Ofen. Die genaue Todesursache ist Gegenstand der Ermittlungen.<BR \/><BR \/> Seit 1988 führte Lydia Zischg, die ursprünglich aus dem Vinschgau stammt, das Gasthaus „Roen“ gemeinsam mit ihrem Mann. Zuvor hatten sie das Restaurant „Caregnato“ in Naturns gepachtet. <h3>\r\n„Lydia hatte stets ein offenes Ohr“<\/h3>Geboren wurde Lydia 1954 in Gomagoi in Stilfs. „Ihr ganzes Leben war sie in der Gastronomie tätig. Eine Leidenschaft, die sie mit ihrem Mann Bernhard und ihren beiden Söhnen, Manuel (45) und Thomas (47), teilte“, erinnert sich ihr Bruder Roman (76). „Die ganze Familie arbeitete gemeinsam in dem Gasthaus auf der Mendel“, fährt er fort.<h3>\r\nErst vor wenigen Monaten ist ihr ältester Sohn gestorben<\/h3> Erst vor wenigen Monaten musste die Familie den schweren Verlust des ältesten Sohnes verkraften. „Der zweite Schicksalsschlag für die Familie innerhalb weniger Monate. Im Namen der ganzen Gemeinde spreche ich der Familie mein herzliches Beileid aus“, sagt Donato Seppi, Bürgermeister von Ruffrè.