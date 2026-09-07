<b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/segelflieger-bei-sterzing-abgestuerzt-grossaufgebot-an-rettungskraeften" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie STOL berichtet hat, ereignete sich der Unfall gestern am späten Nachmittag.<\/a><\/b> Gegen 17.45 Uhr wurde die Rettungskette in Gang gesetzt, nachdem eine Augenzeugin den Absturz eines Segelflugzeugs beobachtet hatte. <BR \/>Das Fluggerät war rund 500 Meter südlich der Elzenbaumer Brücke ins Trudeln geraten und im Bereich der Einmündung des Baches aus dem Ridnauntal in den Eisack gestürzt.<BR \/><BR \/> Für Manuel Unterkircher, der sich allein im Flugzeug befand, kam jede Hilfe zu spät.<h3>\r\nManuel Unterkircher hinterlässt eine kleine Tochter<\/h3>Weshalb es zu dem Absturz kam, ist bislang nicht geklärt. Die zuständigen Behörden untersuchen den Unfall und versuchen, den genauen Hergang zu rekonstruieren.<BR \/><BR \/>Manuel Unterkircher war ein erfahrener Ultraleicht- und Segelflieger. Er hinterlässt eine kleine Tochter.