<h3>\r\nFataler Zusammenstoß bei Bruneck<\/h3>Wie STOL berichtet hat, kam es gestern Früh auf der Südumfahrung in Bruneck zu einem fatalen Zusammenstoß zwischen einem Kleinbus und mehreren Autos: Der 20-jährige Matthias Kirchler aus Ahornach in Taufers verlor dabei sein junges Leben. Zehn weitere Personen wurden verletzt, mehrere davon schwer – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/horror-crash-bei-bruneck-ein-toter-drei-schwerverletzte" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Matthias Kirchler war als Maurer beim Tauferer Bauunternehmen Unionbau AG beschäftigt.<h3>\r\nAbsturz bei der Hohen Ferse in Ridnaun<\/h3>Fast zu selben Zeit ereignete sich auch in Ridnaun im Wipptal eine Tragödie: Der 32-jährige Manuel Girtler, gebürtig aus Sterzing, wohnhaft in Pfitsch, brach gestern früh mit einem Freund zu einem Paragleiter-Flug nach Ridnaun auf. Gegen 9 Uhr starteten dieser als erster mit seinem Paragleiterschirm von der Hohen Ferse in etwa 2.669 Metern Höhe.<BR \/><BR \/>Kurz nach dem Start muss das Unglück dann passiert sein. Girtler stürzte ab – in fesiges und mit Schnee bedecktes Gelände. Der Notarzt konnte nur noch den Tod des 32-jährigen Mannes feststellen – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/ridnaun-paragleiter-abgestuerzt-toedlich-verunglueckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück.<\/a><\/b><BR \/><BR \/>Die Nachricht von Manuel Girtlers Tod verbreitete sich schnell. Girtler war Mitglied der Feuerwehr Sterzing.