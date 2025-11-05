Wie berichtet, wurden insgesamt neun Bergsteiger beim Aufstieg auf den Yalung Ri (5.647 m) in Nepal von einer Lawine mitgerissen. Unter den Verschütteten befand sich auch Markus Kirchler. Die Bestätigung kam am gestrigen Dienstagabend <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/traurige-gewissheit-markus-kirchler-29-aus-jenesien-ist-tot" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier lesen Sie mehr dazu).<\/a><\/b><BR \/><BR \/>„Es ist eine Tragödie. Die Nachricht erschüttert uns alle“, sagt Paul Romen, Bürgermeister von Jenesien, als er vom Unglück im Himalaya erfuhr. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1234341_image" \/><\/div>\r\n<h3>\r\nKirchler hinterlässt seine Eltern und seine Schwester<\/h3>Markus Kirchler war in seiner Heimatgemeinde als ruhiger, sehr freundlicher junger Mann bekannt. Schon als Jugendlicher betrieb er viel Sport. <BR \/><BR \/> Markus Kirchler hinterlässt seine Eltern Stefan und Manuela und seine Schwester Verena.