Große Trauer um Michael Außerhofer (23)

Der Signalkopf (hinten) – im Vordergrund das Becherhaus.

Michael Außerhofer

2 junge Männer, 2 Cousins, aus der Gemeinde Brenner wollten die Mittsommertage für eine etwas längere Bergtour nutzen. Am Donnerstag stiegen sie von Maiern gemeinsam zum Becherhaus (3195 Meter), dem höchsten Schutzhaus Südtirols, auf. Dort übernachteten sie, um am Tag darauf frühzeitig zu ihrem eigentlichen Ziel, den Wilden Freiger an der Grenze zu Österreich, aufbrechen zu können.Nachdem sie den 3418 Meter hohen Gipfel erreicht hatten, wollten die 2 Bergsteiger über den Roten Grat wieder ins Tal absteigen. Dabei kam es zu dem verhängnisvollen Zwischenfall.Der 23-jährige Michael Außerhofer ist gestürzt und rund 100 Meter in die Tiefe gestürzt. Er war auf der Stelle tot (Hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück. Michael Ausserhofer war der einzige Sohn einer Hoteliersfamilie aus dem Ort und war gerade dabei sein Studium an der Wirtschaftsuniversität Bocconi in Mailand abzuschließen. Dafür hätte er auch ein Praktikum im Ausland machen wollen. Ausserhofer wird als begeisterter und routinierter Bergsteiger beschrieben.