Große Trauer um Michael Grüner und Monika Gamper

Und die 52-jährige Monika Gamper war auch keine Unbekannte: Sie stand von Ende 2015 bis September 2019 dem Stadttheater- und Kurhausverein in Meran als Präsidentin vor. Weiters war sie die Chefin der allseits bekannten Projektagentur Origamo in Lana.Die beiden Burggräfler waren ein Paar. Bei einer Schneetour am Sonntag wurden sie, so wie berichtet, im Schnalstal von einer Lawine in den Tod gerissen.

fm