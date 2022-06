Große Trauer um Michael Hafner – Ermittlungen laufen

„Der Arzt, welcher die Leichenbeschau vorgenommen hat, konnte keine äußerlichen Verletzungsmerkmale erkennen“, heißt es in der Mitteilung. Am morgigen 1. Juli wird eine Autopsie des Leichnams am Krankenhaus Bozen vorgenommen. „Bislang ist noch niemand in das Ermittlungsregister eingetragen worden“, schreibt die Staatsanwaltschaft. Seit Sonntag war am Großen Montiggler See nach dem 19-Jährigen gesucht worden. Er war mit einem Paddel auf dem See unterwegs gewesen und plötzlich verschwunden.In der Folge wurde eine großangelegte Suchaktion gestartet, an der zeitweise über 100 Personen beteiligt waren. 3 Tage Suche brachten kein Ergebnis.Am Mittwoch nun wurde seit den frühen Morgenstunden neuerlich gesucht und zwar wiederum mit dem seit Dienstag eingesetzten Sonargerät. Das Sonargerät sendet von einem Boot aus Schallwellen auf den Seegrund. Dieser reflektiert die Wellen und zeigt im Empfangsgerät den Seeboden bzw. Umrisse von Gegenständen oder Besonderheiten, die am Seegrund liegen. Dabei wurden in den gestrigen Vormittagsstunden mehrere ungewöhnliche Umrisse entdeckt und mit Bojen lokalisiert.Am gestrigen Nachmittag konnten in der Folge die Taucher mittels Boot dann an die jeweiligen Stellen des Großen Montiggler Sees gebracht werden, wo das Sonar angeschlagen hatte. Auf der Höhe des Lidos in Richtung des östlichen Seeufers fanden die Taucher schließlich den Leichnam von Michael Hafner.Die Nachricht vom Tod des jungen Mannes verbreitete sich wie ein Lauffeuer. „Wir sind alle zutiefst geschockt. Mein Mitgefühl gilt den Angehörigen,“ sagte der Eppaner Bürgermeister Wilfried Trettl den „Dolomiten“.