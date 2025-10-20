<BR \/>Nach einer Notoperation aufgrund einer Aortendissektion erlitt er einen Schlaganfall <b>( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/er-war-der-papa-der-die-kinder-in-die-luft-geschmissen-hat" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet)<\/a><\/b>. Trotz aller Bemühungen der Ärzte und der großen Unterstützung seiner Familie und Freunde konnte er die Folgen nicht überwinden.<BR \/><BR \/>Am gestrigen Sonntag erlitt Mirko ein plötzliches Organversagen und musste in ein künstliches Koma versetzt werden. Kurze Zeit später verstarb er. <h3>\r\nMirko litt an dem seltenen Loeys-Dietz-Syndrom<\/h3>Mirko litt an dem seltenen Loeys-Dietz-Syndrom, einer genetischen Erkrankung, die das Bindegewebe und die Gefäße schwächt. Seine Frau Katharina und die beiden Kinder standen in dieser schwierigen Zeit fest an seiner Seite. <BR \/><BR \/>Die Anteilnahme in Brixen ist groß – Familie, Freunde und Bekannte zeigen sich tief berührt vom Verlust eines lebensfrohen, hilfsbereiten Menschen, der mitten im Leben stand.