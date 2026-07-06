Wie berichtet, ist Olaf Reinstadler, der langjährige Chef der Suldner Bergrettung, im Alter von über 62 Jahren nach einer kurzen, schweren Erkrankung zu Hause verstorben – <b> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/suedtirols-alpinwelt-trauert-um-olaf-reinstadler" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">hier lesen Sie mehr dazu.<\/a><\/b><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1332651_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Reinstadler war im ganzen Land bekannt, als Bergretter aber auch generell in der Alpinwelt. „Ich kann es nicht in Worte fassen, dass du uns so früh verlassen hast“, schreibt sein Freund und Bergrettungs-Kollege Christian Knoll in den Sozialen Medien. „Du warst ein großartiger Freund – einfach ein außergewöhnlicher Mensch. Du warst immer für andere da, und man konnte sich keinen besseren Freund und Bergrettungspartner wünschen.“<BR \/><BR \/>„Es ist schwer zu begreifen, dass du nicht mehr bei uns bist. Du hinterlässt eine Lücke, die niemand schließen kann. Mach's gut, lieber Olaf.“<BR \/><BR \/>Erst vor wenigen Jahren waren auch die beiden Brüder von Olaf Reinstadler verstorben.