Bonino zählte über Jahrzehnte zu den bekanntesten politischen Persönlichkeiten Italiens. Besonders setzte sie sich für Frauenrechte, Bürgerrechte und ein vereintes Europa ein.<BR \/><BR \/>1976 wurde sie erstmals ins Parlament in Rom gewählt. In ihrer langen politischen Laufbahn war sie unter anderem Abgeordnete, Senatorin, Europaabgeordnete und Vizepräsidentin des Senats. Außerdem arbeitete sie als EU-Kommissarin für humanitäre Hilfe.<BR \/><BR \/>Trotz ihrer Krebserkrankung blieb Bonino politisch aktiv. 2015 war bei ihr Lungenkrebs festgestellt worden, die Erkrankung galt seit 2023 als überwunden. Zuletzt wurde sie wegen ihres schlechten Gesundheitszustands in einem Krankenhaus in Rom behandelt.