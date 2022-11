Große Trauer um Rudolf De Martin

Erfahrener Gleitschirmpilot

Die Nachricht vom Tod von Rudolf De Martin, der mit seiner Familie in Laas einen Bauernhof bewirtschaftete, verbreitete sich am Freitag wie ein Lauffeuer in seinem Heimatort Laas.De Martin war ein erfahrener Gleitschirmpilot, der diesen Sport schon seit Jahrzehnten ausübte. Umso weniger konnte man sich am Freitag erklären, wie es zu dem tragischen Unfall kommen konnte. Wie STOL berichtet hat stürzte der 54-jährige Laaser am Freitagvormittag mit seinem Paragleiter bei den Laaser Mösern ab und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu.