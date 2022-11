Große Trauer um Sepp Kaser

Träger der Verdienstmedaille des Landes Tirol

„Er wird uns sehr fehlen, mit all seinem Wissen und seiner kollegialen Art“

Wie ein Lauffeuer verbreitete sich am Mittwoch die Nachricht vom tragischen Arbeitsunfall von Sepp Kaser. Er war bei Waldarbeiten in Mühlen bei Issing ums Leben gekommen (Hier lesen Sie mehr über dieses tragische Unglück). Für seine vielen Verdienste um die Heimat und das Schützenwesen hat Sepp Kaser zahlreiche Ehrungen erhalten, darunter die Goldene Verdienstmedaille des Südtiroler Schützenbundes, den Goldenen Sebastianiorden von der Europäischen Schützengemeinschaft, aber auch die Verdienstmedaille des Landes Tirol und das Ehrenzeichen des Österreichischen Schwarzen Kreuzes.Kaser war es auch, der die jährliche Lehrfahrt zu den Tiroler Wallfahrtsorten ausarbeitete und organisierte. Kaser war aktives Mitglied der Schützenkompanien von Lüsen und Vintl sowie Ehrenmitglied der Kompanien Spinges und Latzfons.2017 wurde er aufgrund seiner Verdienste von der Bundesversammlung des Südtiroler Schützenbundes zum Ehrenmajor ernannt.Tief betroffen zeigte sich Herbert Federspieler, Hauptmann der Kompanie Lüsen: „Er wird uns sehr fehlen, mit all seinem Wissen und seiner kollegialen Art.“ Sepp Kaser war über 50 Jahre lang aktives Mitglied der Kompanie Lüsen und pflegte als zuständiger Kulturreferent Kontakte zu anderen Kompanien und zur Bezirksleitung.Auf trauer.bz können Sie eine virtuelle Kerze für Sepp Kaser anzünden.