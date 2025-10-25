Wie die Tageszeitung <i>Alto Adige<\/i> berichtet, handelt es sich beim Unfallopfer um den 22-jährigen Simon Lechner, der seinen Wohnsitz in Berlin hatte. Er war gemeinsam mit seinem 21-jährigen Freund auf dem Weg nach Deutschland, um dort seine Freundin zu besuchen, als sich der tragische Unfall ereignete.<BR \/><BR \/>Dieser passierte gegen 22 Uhr am Donnerstagabend ( <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/22-suedtiroler-stirbt-bei-unfall-in-nordtirol" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">STOL hat berichtet<\/a>). Nach Angaben der Nordtiroler Polizei waren zwei Lkw mit ihren Sattelzügen vom Autobahnparkplatz in Langkampfen ausgefahren und wollten in Richtung Norden weiterfahren. <BR \/><BR \/>Der vordere Lkw war wohl etwas langsamer auf der Beschleunigungsspur unterwegs. Deshalb wechselte der hintere Lkw zuerst auf die erste Fahrspur und gleich darauf auf die Überholspur, um den langsameren LKW zu überholen. <BR \/><BR \/>Dabei dürfte der 31-jährige Lenker aus Belarus den Pkw mit den beiden Südtirolern übersehen haben. Die jungen Männer konnten nicht mehr bremsen und prallten mit voller Wucht gegen den Anhänger.<h3>\r\nGroße Betroffenheit<\/h3>Simon Lechner musste aus dem Auto befreit werden. Der begeisterte Informatiker und Musikliebhaber wurde schwer eingeklemmt und konnte erst nach Minuten aus den Trümmern geborgen werden. Die Rettungskräfte kämpften um sein Leben – doch noch bevor er in den Operationssaal des Krankenhauses Kufstein gebracht werden konnte, verstarb er.<BR \/><BR \/>Sein Freund, ein 21-jähriger Südtiroler, der auf dem Beifahrersitz saß, überlebte schwer verletzt und wird derzeit im Krankenhaus von Schwaz (Tirol) behandelt. Die österreichische Polizei hat unterdessen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang aufgenommen. <BR \/><BR \/>Die Trauer in Leifers und darüber hinaus ist überaus groß, die Gemeinde steht fest hinter der Familie.