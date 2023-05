Große Trauer um Toni Reinstadler (56)

Nach den erfolgten Lawinensprengungen machten sich die Beteiligten auf dem Rückweg.Als man ein Schneefeld überqueren musste, rutschte Toni Reinstadler aus und stürzte über 50 Meter in die Tiefe und zog sich dabei tödliche Verletzungen zu. Er dürfte mit dem Kopf auf einem Stein aufgeschlagen sein. Für den 56-Jährigen kam jede Hilfe zu spät.Die Trauer und der Schock in Sulden und weit darüber hinaus ist groß. Toni Reinstadler war weitum bekannt als Bergführer, Skilehrer und Bergretter. Auch als Künstler war er geschätzt: Seine Holzskulpturen schmücken den Wurzelweg in Sulden.Der 56-Jährige hinterlässt seine Frau und 2 Töchter.