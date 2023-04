Große Trauer um Verena Stecher (45) und Johann Waldner (67)

Bestürzung und große Trauer herrschen im Vinschgau nach dem Lawinenunglück in Langtaufers, bei dem Verena Stecher und Johann Waldner ihr Leben verloren. Die beiden Vinschger aus St. Valentin auf der Haide waren am Sonntagmorgen gemeinsam mit weiteren 5 Skitourengehern in Richtung Tiergartenspitze in Langtaufers aufgestiegen.Dabei passierte das Unglück: Eine Lawine löste sich und riss die Gruppe mit sich. Eine Person, ein 27-Jähriger aus Schluderns, wurde schwer verletzt.Für die 45-jährige Lehrerin Verena Stecher, Mutter von 4 Kindern, und den 67-jährigen Hirten Johann Waldner, beide aus St. Valentin auf der Haide, kam jede Hilfe zu spät. Sie überlebten das Unglück nicht.Johann Waldner galt als einer der erfahrensten Skitourengeher im ganzen Land, der im Laufe der Jahre Tausende Skitouren unternahm.2 Töchter von Verena Stecher nahmen am gestrigen Sonntag an der Langlauf-Italienmeisterschaft in Toblach teil. Sie erfuhren vom tragischen Tod ihrer Mutter nach dem Rennen.