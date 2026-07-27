<a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/wanderung-endet-toedlich-vermisster-bei-ehrenburg-tot-entdeckt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Wie berichtet<\/a>, wurde jener Einheimische, der am Samstag zu einer Wanderung in Richtung Astalm oberhalb von Ehrenburg aufgebrochen war, später tot aufgefunden worden. Bei dem Verunglückten handelt es sich um den 72-jährigen Walter Josef Harrasser aus Ehrenburg.<BR \/><BR \/> Nachdem Angehörige und Freunde zunächst selbst nach ihm gesucht hatten, wurde gegen 20 Uhr Alarm ausgelöst.<BR \/><BR \/>Daraufhin begann eine große Suchaktion. Gegen 22.30 Uhr entdeckten die Einsatzkräfte ihn schließlich unweit der Jägerhütte oberhalb der früheren Hofstelle Kühlechen. Der Notarzt konnte nur noch den natürlichen Tod des 73-Jährigen feststellen.<BR \/><BR \/>Der Rentner Walter Josef Harrasser hinterlässt seine Frau.<BR \/><BR \/> <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/nach-tragischem-bergunfall-grosse-trauer-um-richard-steger-67" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Nur wenige Stunden zuvor, kam der 67-jährige Richard Steger aus Sand in Taufers bei einem Bergunfall ums Leben.<\/a>