Wie STOL berichtet hat, ist Pfeifer mit einem Bergsteigerkollegen aus dem Passeiertal zum Eisklettern von Falzeben aus in Richtung Naiftal gegangen. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1265679_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Noch am Zustieg rutschte einer der beiden beim Queren einer Eisplatte aus und stürzte in der Folge rund 40 Meter ab. Der 29-jährige Walter Pfeifer aus Schrambach in Feldthurns hat den Absturz nicht überlebt <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/toedlicher-absturz-beim-eisklettern-29-jaehriger-einheimischer-stirbt" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(Hier lesen Sie mehr zu diesem tragischen Unglück).<\/a><h3>\r\nWalter Pfeifer hinterlässt die Eltern, zwei Schwestern und seine Freundin<\/h3>Walter Pfeifer war Teil des SüdtirolAlpin-Teams. Er hinterlässt seine Eltern, seine Lebensgefährtin und zwei Schwestern. Pfeifer war auch seit 13 Jahren Feuerwehrmitglied.