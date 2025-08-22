„Das Gas kondensierte, wodurch sich eine Art Dampf bildete, auf den die Brandmeldeanlage reagiert hat“, fuhr der Mitarbeiter der technischen Abteilung des Meraner Krankenhauses auf Anfrage fort. Der Vorfall habe sich nur auf den Technikbereich beschränkt. „Wir mussten keine Evakuierung einleiten, weil zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Patienten oder das Krankenhauspersonal bestand“, betonte Alexander Turato nach dem Einsatz.<BR \/><BR \/>Alarmiert wurden die Freiwilligen Feuerwehren von Meran, Obermais, Gratsch, Untermais, Freiberg, Labers und Algund, das Weiße sowie das Rote Kreuz samt Rettungsdienstkoordinator und Beamte der Carabinieri. <BR \/><BR \/>Auch Verantwortungsträger des Sanitätsbetriebs, darunter Bezirksdirektorin Irene Pechlaner, begaben sich umgehend zum Meraner Krankenhaus und waren nach der Entwarnung erleichtert. Bereits gestern Abend waren Techniker vor Ort, um den Schaden zu beheben. <a href="https:\/\/www.stol.it\/artikel\/chronik\/meran-brand-im-krankenhaus-grosseinsatz-der-feuerwehren-laeuft" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">(STOL hat berichtet.)<\/a>