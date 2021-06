Großeinsatz am Pragser Wildsee: Person in Panik geraten

Ein Großaufgebot an Rettungskräften wurde am Mittwochvormittag an den Pragser Wildsee gerufen. Der Alarm lautete auf „Person im Wasser“. Schlussendlich stellte sich der Zwischenfall jedoch als glimpflicher heraus, wie im ersten Moment angenommen.