„Aktuell haben wir im Bereich Lerchenau zusammen mit der Feuerwehr einen Einsatz“, heißt es auf den offiziellen Auftritten der Münchner Polizei in den sozialen Medien. <BR \/><BR \/>„Es kommt zu erheblichen Verkehrsbeeinträchtigungen. Umfahren Sie den Bereich weiträumig“, so die Polizei weiter, ohne Details zum Einsatz zu verraten. <BR \/><BR \/>Laut einem Bericht der „BILD“-Zeitung soll es neben den Schüssen auch mehrere Explosionen gegeben haben. Ein Kleinbus sei komplett ausgebrannt. <BR \/><BR \/>Die deutsche Tageszeitung berichtet von einem toten Mann, der angeblich Sprengsätze im Elternhaus präpariert und diese angezündet haben könnte. <BR \/><BR \/>Eine weitere Person soll durch Schüsse verletzt worden sein, heißt es im Bericht.