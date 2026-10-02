Mit einem verstärkten Einsatz haben die Sicherheitskräfte am Donnerstag die Kontrollen im Gemeindegebiet von Bozen intensiviert. Beteiligt waren Einsatzkräfte der Staatspolizei, der Carabinieri, der Finanzpolizei und der Stadtpolizei. Die Finanzpolizei war dabei auch mit einer Hundeführereinheit im Einsatz.<BR \/><BR \/>Der Einsatz wurde von Quästor Giuseppe Ferrari angeordnet. Im Mittelpunkt standen die Vorbeugung und Bekämpfung von Kriminalität, insbesondere in Bereichen, die aus Sicht der öffentlichen Ordnung und Sicherheit besondere Aufmerksamkeit erfordern.<h3>\r\nDrogenspürhund entdeckt Haschisch<\/h3>Eine gezielte Kontrolle fand entlang des Eisackufers statt. Dort führte die Spürnase eines Drogensuchhundes der Finanzpolizei die Einsatzkräfte zu mehreren in Hecken versteckten Dosen.<BR \/><BR \/>Insgesamt wurden rund 20 Gramm Haschisch sichergestellt. Die Drogen wurden gegen Unbekannt beschlagnahmt.<h3>\r\nDrei Personen angezeigt<\/h3>Im Laufe des Einsatzes wurden außerdem drei Personen angezeigt.<BR \/><BR \/>Ein 31-jähriger marokkanischer Staatsbürger wurde wegen versuchten Diebstahls in einem Supermarkt in Bozen angezeigt.<BR \/><BR \/>Zwei weitere ausländische Staatsbürger – ein 39-jähriger Tunesier und ein Marokkaner – wurden angezeigt, weil sie ein gegen sie verhängtes Aufenthaltsverbot für die Gemeinde Bozen missachtet haben sollen.<h3>\r\n204 Personen kontrolliert<\/h3>Die Einsatzkräfte führten im Laufe des Tages umfangreiche Kontrollen durch. Insgesamt wurden 204 Personen überprüft und 12 Fahrzeuge kontrolliert.<BR \/><BR \/>Der Einsatz ist Teil der verstärkten Gebietskontrollen in Bozen. Im Fokus stehen dabei insbesondere jene Bereiche des Stadtgebiets, in denen die Behörden einen erhöhten Bedarf an Maßnahmen zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Ordnung und Sicherheit sehen.