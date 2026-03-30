Die Einsatzkräfte, darunter die Berufsfeuerwehr Bozen, wurden gegen 22.40 Uhr alarmiert. In einem Gebäude in der Giottostraße war ein Feuer ausgebrochen. Große Mengen an Batterien waren davon betroffen. <BR \/><BR \/>Beim Eintreffen der Einsatzkräfte wurde umgehend mit den Lösch- und Sicherungsmaßnahmen begonnen. Aufgrund der betroffenen Materialien galt dem Brandverlauf besondere Aufmerksamkeit, da Batterien ein erhöhtes Risiko hinsichtlich starker Hitzeentwicklung, intensiver Rauchentwicklung und möglicher Wiederentzündung darstellen.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1294905_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Die Wehrleute arbeiteten unter Atemschutz und setzten gezielte Maßnahmen zur Brandbekämpfung sowie zur Kühlung der Stahlkonstruktion des Daches ein. Parallel dazu wurde ein nebenliegendes Gebäude überprüft und abgesichert, um eine Ausbreitung des Brandes auf weitere Gebäudeteile zu verhindern.<BR \/><BR \/>Die Batterien wurden anschließend mit Hilfe eines Baggers in mehrere Baustellenmulden verladen, abtransportiert und an einem sicheren Ort geflutet.<h3>\r\nKeine Verletzten<\/h3>Im Einsatz standen neben der Berufsfeuerwehr Bozen auch die Freiwilligen Feuerwehren Oberau und Gries. Die Freiwillige Feuerwehr Bozen Stadt stand in Bereitschaft. Ebenfalls vor Ort waren die Polizei, der Rettungsdienst sowie die Umweltagentur des Landes.<BR \/><BR \/>Zur genauen Brandursache sowie zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit noch keine abschließenden Angaben gemacht werden. Verletzt wurde nach aktuellem Stand niemand. Die weiteren Ermittlungen laufen.