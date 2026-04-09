<BR \/>Es war kurz vor 13 Uhr, als bei den Feuerwehren der Alarm einging: Chemieunfall in einem Sextner Hotel. Ersten Informationen zufolge soll ein Defekt im Technikraum des Schwimmbads dazu geführt haben, dass Chlorgas freigesetzt wurde. <BR \/><BR \/>Gegen 14.20 Uhr schafften es die Feuerwehrmänner, den Chloraustritt endgültig zu stoppen. Derzeit werden die betroffenen Bereiche gelüftet. Das Hotel hatte die Wintersaison bereits beendet: Der Betrieb war geschlossen, es waren keine Gäste mehr vor Ort. Laut Feuerwehr hat sich niemand verletzt.<BR \/><BR \/>Im Einsatz stehen die Freiwilligen Feuerwehren von Sexten, Bruneck, Welsberg, Pfalzen und Toblach. Auch das Weiße Kreuz und die Carabinieri sind vor Ort.<BR \/><BR \/><i>STOL hält Sie auf dem Laufenden.<\/i>