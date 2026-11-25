Der Alarm ging um 16.18 Uhr ein. Es handelt sich um einen Dachstuhlbrand, der vermutlich von den Solarpaneelen auf dem Dach ausging. <BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389135_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Aufgrund der Löscharbeiten war die Gampenstraße blockiert, was zu einem Zusammenbruch des Feierabendverkehrs in Meran führte.Details zu Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.<BR \/><BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1389138_image" \/><\/div>\r\n<BR \/>Rund 40 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Untermais und Meran waren im Einsatz. Es konnte aber bereits „Brand aus“ gegeben werden. Derzeit wird das Dach abgetragen, um auszuschließen, dass sich darunter noch Glutnester befinden.