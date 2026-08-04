Was genau auf dem Parkplatz nahe der Ruine Salern passiert ist, beschäftigt die Einsatzkräfte noch. Fest steht: Ein Mann wurde am Dienstagmorgen unter der Fahrerkabine eines Lastwagens eingeklemmt und dabei schwer verletzt.<BR \/><BR \/>Um 6.15 Uhr ging der Alarm mit dem Einsatzstichwort „Person unter LKW“ ein. Aufgrund der Alarmstufe 6 wurden die Freiwilligen Feuerwehren Vahrn, Neustift und Brixen sowie die Bezirkseinsatzzentrale alarmiert.<BR \/><BR \/>Nach derzeitigem Stand dürfte ein technisches Gebrechen am Lastwagen die Ursache gewesen sein. Es wird vermutet, dass der Mann versucht haben soll, den Defekt zu beheben, als er unter der Fahrerkabine eingeklemmt wurde.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1343352_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/>Trotz seiner schweren Verletzungen war der Mann während des gesamten Einsatzes ansprechbar. Die Feuerwehr befreite ihn mithilfe von Hebekissen aus seiner misslichen Lage. Anschließend wurde er vom Weißen Kreuz und dem Notarzt erstversorgt und in das Krankenhaus Brixen eingeliefert.<BR \/><BR \/> Auch die Carabinieri standen im Einsatz und nahmen Ermittlungen zum genauen Unfallhergang auf.