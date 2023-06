Wohnungsbrand in Winnebach: Mehrere Feuerwehren im Einsatz

Die Alarmierung erfolgte um kurz vor 6.30 Uhr: In der Silvesterstraße in Winnebach brannte es in einem Wohngebäude, in dem sich 5 Wohnungen befinden.Sofort eilten die Wehrleute der Freiwilligen Feuerwehren von Winnebach, Vierschach, Sexten und Innichen zum Einsatzort und begannen mit den Löscharbeiten. Wo genau und warum das Feuer ausgebrochen ist, ist derzeit noch unklar.Laut ersten Informationen ist es den Einsatzkräften inzwischen gelungen, den Brand unter Kontrolle zu bringen und ein Übergreifen auf umliegende Gebäude zu verhindern. Die aufwendigen Nachlöscharbeiten werden aber noch längere Zeit in Anspruch nehmen.Über das Ausmaß der Schäden ist derzeit noch nichts bekannt. Laut ersten Informationen wurde aber glücklicherweise niemand verletzt.