Gegen 20.15 Uhr am gestrigen Sonntagabend, wurde die Feuerwehr Sterzing zu einem Brand der Alarmstufe 1 in der historischen Altstadt gerufen. <BR \/><BR \/>Auf einer Dachterrasse war es zu einem Brand gekommen, der sich rasch ausbreitete und im Begriff war auf Wohnung und Dachstuhl überzugreifen. Die Alarmstufe wurde umgehend auf 3 (Großbrand) erhöht und die Wehren von Wiesen und Thuins nachalarmiert. <BR \/><BR \/>Unter schwerem Atemschutz konnte die Brandausbreitung im dicht bebauten Gebiet verhindert und der Brand unter Kontrolle gebracht werden. Die Nachlösch- und Aufräumarbeiten dauerten bis kurz vor 23 Uhr an. Im Einsatz standen zudem das Weiße Kreuz Sterzing und die Carabinieri.