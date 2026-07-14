Insgesamt sind neun Feuerwehren mit über 150 Personen im Einsatz, berichtete die Polizei der APA. Das Ausmaß des Brandes war vorerst noch nicht abzusehen.<BR \/><BR \/>Es sind sowohl ein Hubschrauber der Polizei Tirol als auch einer aus Vorarlberg im Einsatz. Weitere wurden nachgefordert. „Das Gebiet soll großräumig gemieden werden“, appellierte Bürgermeister Matthias Fink.<BR \/><BR \/>Einen Waldbrand hatte es Montagabend auch im Osttiroler Oberdrum (Bezirk Lienz) gegeben - ebenfalls vermutlich aufgrund eines Blitzschlages. Es handelte sich aber nur um ein kleines Feuer, das relativ rasch gelöscht wurde.