Großeltern bauen Lebenshäuser: Danke Oma! Danke Opa!

„Die Großeltern sind es, die das Fundament für den heutigen Wohlstand gelegt haben. Schon darum ist es unsere gesellschaftliche Pflicht für das Wohlergehen der Großeltern zu sorgen und ihnen jeden Tag, nicht nur am Großelterntag, die entsprechende Wertschätzung entgegenzubringen“, so von Dellemann.Großeltern seien überaus wichtige Bezugs- und Ansprechpersonen für die Enkelkinder; sie sind Werte- und Wissensvermittler, sie lassen unsere Geschichte aufleben. „Es ist von unschätzbarem Wert, wenn sie von ihren Erfahrungen und ihrem Wissen im Allgemeinen aber auch insbesondere über die politische Entwicklung in unserem Lande zum Beispiel in Hinblick auf Option und Autonomie berichten. Enkelkinder lernen vom Erfahrungsschatz und der Besonnenheit ihrer Großeltern und profitieren davon jeden Tag aufs Neue“, meint Otto von Dellemann.Er betont zudem, dass Großeltern sehr oft auch Betreuer und Stütze sind und somit wesentlich zur Vereinbarkeit von Familie und Beruf beitragen.„Als politischer Vertreter der Generation der Großeltern möchte ich unterstreichen, dass wir mit Freude die Respekts- und Dankbarkeitsbekundungen annehmen und den Tag der Großeltern entsprechend ehren. Von der Großeltern-Enkel-Beziehung profitieren gleich drei Generationen: die Enkel, die Eltern und die Großeltern – wir sind eine wichtige Säule der Gesellschaft und werden weiterhin zu ihrer Entwicklung beitragen“, so Otto von Dellemann.Mit einem Appell richtet er sich am Tag der Großeltern an alle 3 Generationen gleichzeitig: „Begegnet euch jeden Tag mit Respekt und nehmt dankbar an, was ihr an Erfahrung, Wissen und Nähe bekommt, egal welchen Alters, denn in einer Zeit wie dieser sind Vertrauen, Halt und Sicherheit wertvolle Begleiter und Garanten für eine gute Zukunft.“