Großer Festakt im Kurhaus Meran: HGV ehrt rund 300 Gastwirte

Luis Durnwalder als Ehrengast dabei

Ehrenurkunden für rund 300 Gastwirte

Foto: © ivanbortondello

Bei den Geehrten handelt es sich um Personen, die zu den Pionieren des Südtiroler Tourismus zählen, heißt es in einer Aussendung des HGV. „Sie alle haben mit ihrem Einsatz, Engagement und Optimismus wesentlich dazu beigetragen, dass der Tourismus in Südtirol in den letzten 50 Jahren Aufschwung erhielt, von dem wir heute zehren“, betonte HGV-Präsident Manfred Pinzger.Er ging in seiner Rede auch auf das Urlaubsland Südtirol ein, das seit Jahren auf Tausende von Stammgästen zählen darf. „Dass so viele Gäste auch in schwierigen Zeiten Südtirol die Treue gehalten haben, ist auf das jahrzehntelange Wirken unserer Gastwirtinnen und Gastwirte zurückzuführen. Die Gastfreundschaft ist ein hohes Gut, dass die Wirte mit viel Herzblut, Natürlichkeit und Freundlichkeit über die Jahre hindurch hochgehalten haben. Das darf uns freuen und darauf können wir auch stolz sein“, sagte Pinzger.Altlandeshauptmann Luis Durnwalder nahm als Ehrengast am Festakt teil. Präsident Pinzger dankte ihm für seinen Einsatz als Landeshauptmann und drückte ihm seine persönliche Anerkennung und die Solidarität des Verbandes aus. „Es gibt kaum jemand, der 40 Jahre hindurch so viel für Südtirol geleistet hat. Deshalb gebührt ihm öffentlich Dank und Anerkennung“, sagte Pinzger unter großem Applaus.Luis Durnwalder dankte in einer kurzen Botschaft den Wirten für ihr jahrzehntelanges Wirken, für die Gastfreundschaft und für ihren Beitrag, dass in Südtirols Tälern und Dörfern Arbeitsplätze geschaffen wurden. „Von selbst entsteht nichts. Alle haben ihren Beitrag geleistet. Ihr habt es getan“, richtete Durnwalder seine Dankesworte an die rund 300 Wirte.Der Höhepunkt des Festaktes war die Verleihung der Ehrenurkunden in Anerkennung und Würdigung für die über 50-jährige Ausübung des Gastwirteberufes in Südtirol an die rund 300 Gastwirte, die von HGV-Präsident Manfred Pinzger, Landesrat Arnold Schuler, Altlandeshauptmann Luis Durnwalder, Landtagsabgeordneten und HGV-Bezirksobmann Helmut Tauber und den weiteren HGV-Bezirksobleuten Gottfried Schgaguler, Hansi Pichler und Judith Rainer sowie HGV-Direktor Thomas Gruber und HGV-Vizedirektor Raffael Mooswalder vorgenommen wurde.Der Festakt klang bei einem feinem Drei-Gänge-Menü aus, zubereitet vom Restaurant Kirchsteiger in Völlan. Die Teiser Tanzlmusig sorgte für die musikalische Umrahmung.