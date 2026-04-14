Die Maßnahmen richten sich gegen insgesamt 28 Beschuldigte, überwiegend albanischer Herkunft. Durchgeführt wurden die Einsätze von der Mobilen Einsatzgruppe (Squadra Mobile) Bozen, unterstützt von Polizeieinheiten aus Belluno, Trient, Venedig, Verona und Vicenza sowie von den S.I.S.C.O.-Einheiten aus Brescia, Trient, Triest und Venedig. Zusätzlich waren Kräfte der Kriminalpräventionseinheiten aus Mailand sowie Hundestaffeln aus Ancona, Mailand und Padua im Einsatz.<BR \/><BR \/>Nach aktuellem Stand wurden zehn in Bozen ansässige Personen in Untersuchungshaft genommen. Acht weitere Beschuldigte stehen unter Hausarrest, während gegen zehn Personen eine Aufenthaltsauflage verhängt wurde. Die Maßnahmen erstrecken sich auch auf mehrere andere Provinzen, darunter Barletta-Andria-Trani, Brescia, Monza und Brianza, Pordenone und Sondrio.<BR \/><BR \/>Weitere Details zur Operation werden im Laufe des Vormittags bei einer Pressekonferenz in der Quästur bekanntgegeben.