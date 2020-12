Großer Spendenmarathon für „Südtirol hilft“

„Heuer ist einiges anders“, unterstreicht Heiner Feuer, der Präsident der Hilfsorganisation. Er ist aber mehr als zufrieden, wie die Aktion angelaufen ist. „Vor allem die geänderten Versteigerungen waren für uns eine große Unbekannte“, gesteht er. Essen mit Sterneköchen oder Reisen zu Formel 1-Rennen zu versteigern war in diesem Jahr nicht sinnvoll, erklärt er.„Deshalb haben wir heuer auf die Solidarität gesetzt und die Südtiroler haben die neue Form sehr gut angenommen“, ist Feuer begeistert. Auch die Spendenbereitschaft ist groß. Schon in den vergangenen Tagen haben zahlreiche Privatpersonen und Firmen über die Banken und mittels Kreditkarte gespendet.Für uns alle ist heuer das Weihnachtsfest ganz anders als gewohnt, aber auch für die Weihnachtsaktion von „Südtirol hilft“. Man musste einiges umstellen und neu ausrichten. So wurde in diesem Jahr bei der großen Lotterie keine Kreuzfahrt verlost, es gibt Urlaub im eigenen Land zu gewinnen. Gleich 10 Gewinner können sich über eine Woche Urlaub für 2 Personen in einem der 29 Belvita Leading Wellnesshotels Südtirol freuen.Die Ziehung erfolgt am 28.Dezember und die Gewinner werden im Laufe des Tages auf „Südtirol 1“ und „Radio Tirol“ bekanntgegeben. Die Lose haben auch heuer reißenden Absatz gefunden und waren innerhalb kürzester Zeit verkauft.„Vor allem aber waren die geänderten Versteigerungen für uns eine große Unbekannte“, gesteht Feuer. Gesellschaftliche Ereignisse oder geselliges Beisammensein zu versteigern, ist in Zeiten von Corona nicht der richtige Weg. „Wir haben deshalb auf die Solidarität der Südtiroler gesetzt und wurden nicht enttäuscht“, so Feuer.Im Rahmen der Promi-Patenschaften wurden täglich soziale Einrichtungen oder Projekte vorgestellt und Interessierte konnten diese ersteigern. „Wir wollten uns an die Versteigerungen anlehnen und haben den Modus beibehalten“, erklärt Feuer. Ziel der Aktion war es aber, nicht nur Geld für die vorgestellten Einrichtungen zu sammeln.„Wir wollen auch aufzeigen, dass es in unserem Land viele und vor allem sehr wichtige Strukturen und Projekte gibt, die im Stillen einen wichtigen Dienst verrichten. Sie helfen und unterstützen Menschen, sie geben ihnen ein Dach über den Kopf, sie bieten ihnen Essen oder einen Sinn im Leben“, so Feuer. In den vielen Jahren, in denen er sich bei „Südtirol hilft“ engagiere, habe er viele solcher Einrichtungen kennengelernt.Obwohl er von den Einrichtungen überzeugt sei, habe er mit Spannung darauf gewartet, wie die Promi-Patenschaften auch bei den Hörern und den Spendern ankommen. Er ist mehr als zufrieden damit. 4000 Euro für das Jesuheim am Mittwoch, 3500 Euro für die Sozialgenossenschaft Gwb und 15.000 Euro für das Projekt „Zukunft schenken“ des BNF , seien beeindruckende Ergebnisse, genauso wie 5000 Euro für das „Haus Margaret“ , wo obdachlose Frauen aufgenommen werden oder 5500 Euro für den VinziMarkt , wo Bedürftige Lebensmittel bekommen.Die vorweihnachtliche Aktion erreicht am Mittwoch mit dem großen Spendenmarathon ihren Höhepunkt. Die Radiosender „Südtirol 1“ und „Radio Tirol“ stellen ihr Programm dafür ganz in den Dienst der guten Sache. 15 Stunden lang berichten sie über „Südtirol hilft“. Dabei wird über die Spendenmöglichkeiten informiert und es werden verschiedene Fälle vorgestellt, in denen geholfen wurde und geholfen wird. Natürlich wird auch zum Spenden aufgerufen. „Jede Spende ist willkommen“, unterstreicht Heiner Feuer. „Zusammen können wir viel bewegen“, ist er überzeugt.Spenden ist ganz einfach: Über die kostenlose Nummer 800 832 890 oder die Homepage www.suedtirolhilft.org können Spendenzusage abgeben werden. Natürlich ist auch der direkte Weg zur Bank möglich.Bei allen lokalen Bankinstituten sind Konten eingerichtet, auf die Spenden überwiesen werden können. Auf der Homepage von „Südtirol hilft“ gibt es die Bankkoordinaten dazu, aber auch alle Informationen zur Aktion und die Möglichkeit, mittels Kreditkarte oder Onlinebanking direkt zu zahlen.Die Spenden sind steuerlich absetzbar, da „Südtirol hilft“ ein anerkannter Hilfsverein ist. Diese Möglichkeit haben auch heuer wieder zahlreiche Unternehmen genutzt, die auf Weihnachtsgeschenke oder auf Weihnachtspost verzichtet und stattdessen an „Südtirol hilft“ gespendet haben.

stol