Großes Aufräumen in Südtirol und Norditalien nach Unwettern

In Südtirol waren die Feuerwehren in den vergangenen Stunden mit Aufräumarbeiten, Lokalaugenscheinen und weiteren kleineren Unwettereinsätzen beschäftigt. Am Wochenende standen – wie berichtet – über 1000 Feuerwehrleute von 67 Freiwillige Feuerwehren im Einsatz. Der Zivilschutzstatus „Alfa - Aufmerksamkeit“ bleibt aufgrund des hydrogeologischen Risikos im Land noch bis zum heutigen Montag aufrecht. Das hinterste Passeiertal, das am Samstag von unglaublichen Regenmassen heimgesucht wurde, ist weiterhin nicht zu erreichen.In Ligurien, das an Frankreich grenzt, waren am Sonntag nach Angaben der Nachrichtenagentur Ansa an der Küste und an einem Fluss fünf Leichen angespült worden. Die Behörden in Sanremo äußerten laut italienischen Agenturberichten die Vermutung, dass es sich um Vermisste aus Frankreich handeln könnte. Die Identifizierung der Toten laufe noch.Die Feuerwehr meldete zudem am Sonntagabend auf Twitter, man habe am Alpenpass Colle di Tenda die Leiche eines französischen Hirten gefunden, der vermisst worden war. Im nahen Ort Limone Piemonte in der italienischen Provinz Cuneo (Piemont) hatte das Unwetter seit Freitagabend besonders schlimm gewütet.Ebenfalls in der Region Piemont war bei Vercelli ein 36-jähriger Autofahrer auf einer kaputten Straße vom Flusswasser weggerissen worden und gestorben. Außerdem war ein 53-jähriger freiwilliger Feuerwehrmann aus der Gemeinde Arnad im Aostatal bei einer Rettungsaktion umgekommen.

stol/apa