Großes Glück: Fahrer überlebt schweren Auffahrunfall auf der A22

Der Unfall ereignete sich gegen 14.30 Uhr etwa 4 Kilometer nach der Ausfahrt Klausen in Fahrtrichtung Bozen, zwischen Waidbruck und Bozen.Der junge Mann aus Südtirol am Steuer des Kleinbusses hatte wohl den im Stau stehenden Lkw übersehen und prallte mit voller Wucht auf ihn auf.Während sein Fahrzeug vollkommen zerstört wurde, überlebte der der Mann wie durch ein Wunder mit mittelschweren Verletzungen. Er wurde von den Einsatzkräften des Weißen Kreuz noch an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend ins Bozner Krankenhaus eingeliefert.Die Freiwillige Feuerwehr Klausen kümmerte sich um die Aufräumarbeiten, für deren Dauer die Südspur der Brennerautobahn gesperrt wurde. Die Fahrzeuge stauten sich kilometerlang zurück.