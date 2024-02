Großes Glück für Freerider: Von Lawine verschüttet, aber unverletzt geborgen

Lawine begräbt Person unter sich

3 Personen können sich selbstständig befreien

Die erste Lawine ging gegen 14.40 Uhr im Bereich des Skigebiets Latemar nieder, eine weitere gegen 14.45 Uhr in der Nähe der Pisten im Skigebiet Ciampac.Im ersten Fall wurde der Alarm von einer Person ausgelöst, die sah, wie sich in einer Rinne an der Nordseite des Pala di Santa eine Lawine löste und eine Person unter sich begrub. Die Einsatzkräfte suchten auf einer Fläche von etwa 50 Metern Breite und einer Länge von etwa 250 Metern nach dem Verschütteten.Während der Hubschrauber und die Rettungshundestaffel zum Einsatzort flogen, konnte der Freerider, der von der Lawine mitgerissen worden war, unverletzt aus den Schneemassen geborgen werden.Bei der Lawine, die sich am Rande des Hanges im Skigebiet Ciampac im Fassatal auf einer Höhe von etwa 2200 Metern löste, waren 3 Personen betroffen, die sich jedoch selbstständig und ohne Folgen befreien konnten.