Pflegehelferinnen und Pflegehelfer arbeiten vor allem in Einrichtungen des sozialen und sanitären Bereichs, unter anderem in Seniorenwohnheimen, ambulanten Diensten, Krankenhäusern oder Einrichtungen für Menschen mit Behinderungen. Die Ausbildung, angeboten von der Landesfachschule für Sozialberufe Hannah Arendt, kann in Vollzeit, aber auch berufsbegleitend in Bozen, Meran, Brixen, Bruneck oder Schlanders absolviert werden.<BR \/><BR \/>Die Landesfachschule für Sozialberufe „Hannah Arendt“ verzeichnet derzeit bereits 109 Einschreibungen für die berufsbegleitende Ausbildung zur Pflegehelferin oder zum Pflegehelfer. Generell gibt es heuer mehr Einschreibungen in die unterschiedlichen Lehrgänge und Angebote der Berufsschule, derzeit werden rund 700 Einschreibungen verzeichnet. Die Anmeldungen, auch zur berufsbegleitenden, dezentralen Ausbildung zur Pflegehelfer oder zum Pflegehelfer sind noch möglich, weshalb sich diese Zahlen bis Unterrichtsbeginn im Herbst noch ändern können.<h3>\r\nPamer und Achammer: Mehr Fachkräfte für den Sozial- und Gesundheitsbereich<\/h3>Soziallandesrätin Rosmarie Pamer und Bildungslandesrat Philipp Achammer treten aktiv für dieses dezentrale und duale Ausbildungsmodell ein. „Auch im soziosanitären Bereich ist die Nachfrage nach Fachkräften hoch und weiter steigend. Um dem entgegenzutreten, forcieren wir die dezentrale, berufsbegleitende Ausbildung, damit theoretisches Wissen und praktische Erfahrung unmittelbar im Arbeitsalltag eingesetzt werden können“, unterstreicht Landesrätin Pamer.<BR \/><BR \/><div class="img-embed"><embed id="1338627_image" \/><\/div>\r\n<BR \/><BR \/> „Durch die dezentralen Standorte machen wir diese hochqualifizierte Ausbildung in allen Landesteilen zugänglich. Das macht den Einstieg in den Pflegeberuf für noch mehr Interessierte attraktiv“, sagt Landesrat Achammer.<BR \/><BR \/>Das kostenlose Ausbildungsangebot erstreckt sich über einen Zeitraum von 14 Monaten und ist in 23 Unterrichtsblöcke im Zweiwochenrhythmus unterteilt. <a href="https:\/\/www.sozialberufe.berufsschule.it\/de\/pflegehelfer-und-pflegehelferin" target="_blank" class="external-link-new-window" title="">Interessierte können sich direkt bei der Landesschule für Sozialberufe „Hannah Arendt“ anmelden.<\/a>