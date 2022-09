Großes Interesse bei Tagung zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz

Am gestrigen Donnerstag fand im Palais Widmann in Bozen das erste von 2 Treffen zum Thema Mobbing am Arbeitsplatz statt. Dieses hat sich vor allem an Arbeitnehmer gewandt. Die Tagungsreihe ist eine Zusammenarbeit zwischen der Gleichstellungsrätin Michela Morandini, dem Gleichstellungsrat der Autonomen Provinz Trient Matteo Borzaga und den Kommissionen für Chancengleichheit der beiden Provinzen Bozen und Trient. Das Interesse und die Teilnahme an der Veranstaltung waren groß.Die Grußworte sprachen der Landeshauptmann und Landesrat für Chancengleichheit Arno Kompatscher und die Vizepräsidentin des Trentiner Landeskomitees für Chancengleichheit Donatella Califano. Kompatscher unterstrich die Bedeutung des Anti-Mobbing-Gesetzes und betonte, dass den Unternehmen eine grundlegende Rolle in der Prävention zukommt.Califano wies darauf hin, dass vor allem Frauen Opfer von Mobbing sind und dass die Schikanen oft mit der Mutterschaft in Zusammenhang stehen. Michela Morandini, Gleichstellungsrätin und Verantwortliche des Anti-Mobbing-Dienstes, unterstrich, dass sich bereits an den hohen Anmeldezahlen gezeigt hat, wie groß der Bedarf vonseiten der Arbeitnehmer und dass diese Veranstaltungsreihe ein Auftakt für weitere ist. Sie betonte die Wichtigkeit der Arbeit im Netzwerk, um die Mobbing-Opfer zu unterstützen.Ziel dieser ersten Veranstaltungen war es, das Phänomen Mobbing von all seinen Seiten zu beleuchten, daher auch der Untertitel „psychologische, rechtliche und organisatorische Aspekte“ des Mobbings. Raffaele Virgadaula, Arbeitspsychologe und Experte in den Bereichen Mobbing, Stress, Konflikte und Gesundheit am Arbeitsplatz, gab eine Erklärung zum Begriff des Mobbings, zeigte verschiedene Formen und Phasen des Mobbings und zeigte Handlungsmöglichkeiten auf.„Mobbing ist ein komplexes Phänomen, das erhebliche Auswirkungen auf das Wohlbefinden der betroffenen Person hat. Für den Betrieb ist Mobbing wie ein Virus“, erklärte Virgadaula und betonte die Verantwortung der Unternehmen, im Falle von Mobbing zu handeln. Einen geschlechterspezifischen Blick auf das Phänomen des Mobbings warf die Professorin für Soziologie der ökonomischen Prozesse und Arbeit Barbara Poggio.Sie unterstrich, dass Frauen am Arbeitsmarkt verletzlicher sind und ein dementsprechend höheres Risiko haben, von Mobbing am Arbeitsplatz betroffen zu sein und zeigte die Unterschiede zwischen den verschiedenen Formen von Mobbing auf. Die rechtlichen Möglichkeiten für die Betroffenen beleuchtete die assoziierte Professorin für Arbeitsrecht Francesca Malzani, die aber die derzeitige Gesetzeslage als unzureichend für den Schutz der Opfer einschätzte. Am Ende der Veranstaltung konnten die Teilnehmenden Fragen an die Vortragenden stellen.Betroffene können sich in Bozen (nach Terminvereinbarung) an das Büro der Gleichstellungsrätin in der Cavourstraße 23/c, telefonisch unter 0471 946003, per E-Mail [email protected] und auf der Webseite melden. Unter diesen Kontaktmöglichkeiten gibt es auch weitere Informationen zur 2. Tagung am 13. Oktober im Palazzo Geremia in Trient.